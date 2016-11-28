ترامب يدرس إسناد حقيبة الخارجية إلى بترايوس

ذكر تقرير إخباري، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس اختيار الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس لمنصب وزير الخارجية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، أن ترامب سيجتمع مع الجنرال المتقاعد ديفيدبتريوس في وقت لاحق الاثنين، لبحث أمر التعيين.

وكان بترايوس لمّح في وقت سابق إلى أنه سيخدم في إدارة ترامب إذا طلب منه ذلك.

وشغل الجنرال المتقاعد مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، من بينها قائد القوات الأميركية في العراق عام 2007، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي استقال منها عام 2012، بعد اكتشاف علاقة له خارج نطاق الزواج.