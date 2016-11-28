«سيسكو» تضخ 10 ملايين دولار بمصر لخلق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية

أعلنت شركة “سيسكو” العالمية اليوم عن ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار لخلق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية والتوظيف في مصر.

وقال أيمن الجوهري المدير العام لشركة “سيسكو” بمصر وليبيا، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الدورة العشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كايرو أي سي تي” بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، إن هذه الاستثمارات ستوجه للمشروعات الصغيرة التي توفر منتجات وخدمات وحلول مبتكرة، فضلا عن توفير فرص عمل وبيئة مناسبة للمواطنين المصريين باعتبارها المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وأضاف، أن الشركة عملت مع الحكومة المصرية لتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر وإنشاء بنية تحتية للقطاعات المختلفة مثل القطاع العام والغاز والبترول والتصنيع.