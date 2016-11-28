«التمويل العقارى» تؤكد تسليم 106 وحدة بوادى النطرون نهاية ديسمبر

أكدت مى عبد الحميد، رئيس التمويل العقارى، الإنتهاء من 106 وحدة سكنية بوادى النطرون التى تم حجزها ضمن الاسكان الإجتماعي بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة وتسليمها نهاية الشهر ديسمبر المقبل.

وأضافت مي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن 3700 وحدة التي تمت إقامتها في منطقة وادى النطرون تم حجز 106 وحدات منهم فقط وسيتم تسليم هذه الوحدات للحاجزين ، إضافة إلى الإنتهاء من باقي الوحدات خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد النائب علاء والى، رئيس اللجنة، فى بيان عقب الاجتماع، أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة تقصى حقائق لزيارة وادي النطرون بناء على طلب النائب عطية مسعود عضو اللجنة ونائب وادي النطرون بالبحيرة لفحص طلبه بهدف معرفة حقيقة 3700 المقامة في وادي النطرون ولم يتم الانتهاء منها رغم مرور عدة سنوات عليها والتي يقوم بتنفيذها صندوق الاسكان بمشاركة المحافظة.