62 قتيلًا حصيلة الإشتباكات في أوغندا

ارتفعت حصيلة الإشتباكات بين قوات الشرطة ومتمردين في مدينة “كاسيسي” بغرب أوغندا، إلى 62 قتيلًا.

وأعلن منصور سويد، المتحدث باسم الشرطة المحلية في أوغندا، أنه حتى الآن قتل 46 شخصًا من المتمردين، كما تم إعتقال 139 آخرين، مضيفًا أن عدد القتلى من الشرطة إرتفع من 14 إلى 16 شخصًا بعد وفاة شرطيين متأثرين بجروحهما.

يذكر أن، دورية مشتركة من الجيش والشرطة الأوغندية تعرضت أمس الأول في مدينة كاسيسي، التي تبعد 300 كلم غرب كمبالا، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، لهجوم شنه مجهولون; وتطور الحادث بعد ذلك وأدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين قوات الأمن وناشطين انفصاليين في عدد كبير من الأحياء الأوغندية.

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