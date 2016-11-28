إختفاء 206 أطفال لاجئين بألمانيا في ظروف غامضة

أكدت وزارة داخلية ولاية براندنبورج الألمانية، اليوم الاثنين، إختفاء 206 أطفال لاجئين في ظروف غامضة من بينهم 90 يحملون الجنسية الأفغانية و30 صوماليا و25 سوريا.

ونقلت صحيفة (دي فيلت) الألمانية،عن مصادر في وزارة الداخلية قولها، إنه لم يتسن للشرطة التعرف على مكان هؤلاء المفقودين من الأطفال..مشيرة إلى أن عدد الأطفال اللاجئين المفقودين بلغ خلال العام الماضي 138 طفلا مقابل 6 أطفال في 2014.

وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين يتركون مكان إقامتهم أو لا يعلم مكانهم وحياتهم مهددة بالخطر يعتبرون في عداد المفقودين.

أ ش أ