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على عبد العال مطالبا النواب بالتزام مقاعدهم: دى السينما محدش بيتحرك فيها

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على عبد العال مطالبا النواب بالتزام مقاعدهم: دى السينما محدش بيتحرك فيها على عبد العال مطالبا النواب بالتزام مقاعدهم: دى السينما محدش بيتحرك فيها

>كتب عبد اللطيف صبح

 

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان التزام الهدوء والجلوس فى أماكنهم خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موجها حديثه لأحد النواب "عايز أعرف انت اتحركت كام مرة لآخر القاعة، قاعة السينما الواحد بيقعد فيها ميتحركش".

 

 

وقال عبد العال "قاعة المجلس لها احترامها وقدسيتها فى برلمان يحتفل بمرور 150 عاما على إنشائه، ابقوا راجعوا الصور وشوفوا انتوا راضيين عن هذا المظهر أم لا، أمال جايبين الوزراء ليه وبنتكلم معاهم ليه".

 

 

من جانبه، سخر النائب محمد عطا سليم، من تزاحم النواب على الوزراء للحصول على توقيعاتهم على عدد من الطلبات، قائلا "أقترح حضور الوزراء مرة فى الشهر لمعرفة طلبات النواب وتخليصها".

 

 


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