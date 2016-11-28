متحف مدام توسو يشوّه بيرين سات ويثير الجدل في اسطنبول

يفتتح اليوم الإثنين 28 نوفمبر متحف مدام توسو في إسطنبول (الفرع 21) بمساحة (2000) متر مربّع، في شارع الاستقلال أمام الزوار الأتراك والأجانب.

55 نجماً ونجمة في متحف توسو إسطنبول

وقد أخذت قياسات المشاهير بدقة عالية، وتمّ اعتماد أدق صور المشاهير الراحلين لصناعة تماثيل الشمع الخاصة بهم باحترافية عالية. وتمّت مراعاة ملامح المشاهير وحركاتهم التي اشتهروا بها في حياتهم العامة؛ وذلك بالرجوع إلى دراسة أرشيفهم الطويل عبر سنوات عديدة للخروج بالملامح النهائية المطابقة لهم تماماً بتماثيل نحتت ببراعة فنية مدهشة، ثم ألبست تماثيل الشمع فوقها لتزداد صلابة وقدرة على تحمّل عناصر الجوّ والمناخ لسنوات طويلة.

وقد أخذت أبعاد الأجسام بعناية حتى الأصابع وألوان العيون الطبيعيّة واختيار اللون نفسه من بين 300 لون، ما استغرق صناعة كلّ تمثال على حدة فترة طويلة جداً.

وقد صنع لمتحف إسطنبول تماثيل 55 شخصية عالمية وتركية شهيرة في مجالاتهم المختلفة، من بينهم المغنّي التركي الراحل زكي موران أحد عمالقة الغناء التركي، ولاعب كرة القدم التركي أردا توران، ومؤسس الجمهورية التركية الراحل مصطفى كمال، والممثل كيفانش تاتليتوغ، والممثل الصاعد بقوة كرم بورسين، فيما جاء تمثال الممثلة بيرين سات ببرود ظاهر من دون روح أو تعابير حقيقية. وجاءت جودة صنع تمثالها أقلّ من المشاهير الآخرين الأكثر واقعية ومطابقة لأصحابها.

وقد صنعت تماثيل المتحف في لندن، بالإضافة إلى إلباسها ثياب المشاهير الحقيقية.

براد بيت وأنجلينا جولي منفصلان

وقد قامت إدارة متحف توسو إسطنبول بوضع تمثالَي الممثل براد بيت والممثلة أنجلينا جولي بعيدين عن بعضهما البعض، في مكانين منفصلين، بعد قرار الزوجين الشهيرين الانفصال رسمياً بشكل نهائي.

ومتوقع أن يحقق متحف توسو إسطنبول رقماً قياسياً بعدد زواره، في يوم افتتاحه الأول، الإثنين في 28 نوفمبر الجاري، وفي الأيام التالية له. ويتوقّع أن يحتلّ العرب نسبة كبيرة من زواره أثناء زيارتهم تركيا بغرض التسوّق والسياحة.

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