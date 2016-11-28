أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة شقيقة سلاف فواخرجي في اللاذقية عن 48 عاماً

Google+ Print

الإثنين 28-11-2016 15:31

توفيت المحامية نهى يوسف معلا أخت النجمة السورية سلاف فواخرجي وإبنة الاديبة إبتسام أديب، دون أن يتم الكشف عن أسباب الوفاة.
المحامية نهى يوسف معلا هي الأخت غير الشقيقة لسلاف فواخرجي وـبلغ من العمر 48 عاماً وتقيم في اللاذقية "غرب سوريا".
ولسلاف فواخرجي ثلاثة أخوة من أمها الأديبة ابتسام أديب هم: عمار معلا، والراحلتان منى ونهى معلا، إضافة إلى شقيق من نفس الأم والأب هو أشرف فواخرجي.
وقد غادرت سلاف فواخرجي دمشق وتوجهت إلى اللاذقية للمشاركة في تشييع ومراسم دفن وعزاء أختها الراحلة، اليوم الاثنين، في مقبرة أبناء اللواء اسكندرون في محافظة اللاذقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي