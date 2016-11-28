وفاة شقيقة سلاف فواخرجي في اللاذقية عن 48 عاماً

توفيت المحامية نهى يوسف معلا أخت النجمة السورية سلاف فواخرجي وإبنة الاديبة إبتسام أديب، دون أن يتم الكشف عن أسباب الوفاة.

المحامية نهى يوسف معلا هي الأخت غير الشقيقة لسلاف فواخرجي وـبلغ من العمر 48 عاماً وتقيم في اللاذقية "غرب سوريا".

ولسلاف فواخرجي ثلاثة أخوة من أمها الأديبة ابتسام أديب هم: عمار معلا، والراحلتان منى ونهى معلا، إضافة إلى شقيق من نفس الأم والأب هو أشرف فواخرجي.

وقد غادرت سلاف فواخرجي دمشق وتوجهت إلى اللاذقية للمشاركة في تشييع ومراسم دفن وعزاء أختها الراحلة، اليوم الاثنين، في مقبرة أبناء اللواء اسكندرون في محافظة اللاذقية.