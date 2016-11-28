أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: إيمان العاصي أحدث عروس في الوسط الفني والعريس مفاجأة

Google+ Print

الإثنين 28-11-2016 15:37

بعد سنوات من الرفض التام لتجربة الزواج مجدداً، يبدو أن الفنانة إيمان العاصي نسيت مرارة وقسوة تجربتها الأولى، ووافقت على إعلان خطوبتها على عريس جديد من داخل الوسط الفني، وهو النجم الشاب طارق صبري، الذي بادر إلى نشر صورة مشتركة لهما من حفل زفاف ابنة الفنان أحمد صيام دون تعليق، ولكن تهاني زملاء الوسط الفنى كشفت الحقيقة.
طارق ظهر أكثر من مرة في مناسبات عامة وخاصة مع إيمان العاصي، وآخرها زيارتها لدعم مستشفى أطفال ثم حفل زفاف ابنة الفنانة أحمد صيام، ولم تكشف عن سبب هذا الظهور الا زميلتها الفنانة علياء عساف التى اتخذت خطوة البداية ووجهت التهنئة للثنائي بنشر صورة لهما وعلقت عليها قائلة: ألف مبروك يا جميلة يا حلوة.. ربنا يسعدك ويهنيكي ، وأكدت اعلانهما الخطوبة، وبعدها أكدت النجمة روجينا الخبر وبات التأكيد بالثلاثة مع تهنئة المطربة مي كساب.

يذكر أن إيمان العاصي مرت بتجربة زواج قاسية انتهت بخلافات عائلية وجنائية مع رجل الأعمال ووالد طفلتها الوحيد زانوسي، حيث اتهمته بحبسها بمنزل الزوجية والاستيلاء على متعلقاتها ومنع الطعام عنها، واللافت أنها لا زالت تعرف نفسها على حسابها الرسمي بموقع إنستقرام "بامرأة عزباء وأم لأجمل طفلة في العالم"، ورفضت الرد على الاتصالات، كما امتنع طارق صبري عن التعليق طالباً عدم المساس بحياته الخاصة.
بعد إيمي وحسن الرداد وكندة وعمرو يوسف، يختتم شهر نوفمبر ثلاثي الفرحة بخطوبة إيمان العاصي للوسيم طارق صبري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي