بالصور: إيمان العاصي أحدث عروس في الوسط الفني والعريس مفاجأة

بعد سنوات من الرفض التام لتجربة الزواج مجدداً، يبدو أن الفنانة إيمان العاصي نسيت مرارة وقسوة تجربتها الأولى، ووافقت على إعلان خطوبتها على عريس جديد من داخل الوسط الفني، وهو النجم الشاب طارق صبري، الذي بادر إلى نشر صورة مشتركة لهما من حفل زفاف ابنة الفنان أحمد صيام دون تعليق، ولكن تهاني زملاء الوسط الفنى كشفت الحقيقة.

طارق ظهر أكثر من مرة في مناسبات عامة وخاصة مع إيمان العاصي، وآخرها زيارتها لدعم مستشفى أطفال ثم حفل زفاف ابنة الفنانة أحمد صيام، ولم تكشف عن سبب هذا الظهور الا زميلتها الفنانة علياء عساف التى اتخذت خطوة البداية ووجهت التهنئة للثنائي بنشر صورة لهما وعلقت عليها قائلة: ألف مبروك يا جميلة يا حلوة.. ربنا يسعدك ويهنيكي ، وأكدت اعلانهما الخطوبة، وبعدها أكدت النجمة روجينا الخبر وبات التأكيد بالثلاثة مع تهنئة المطربة مي كساب.

يذكر أن إيمان العاصي مرت بتجربة زواج قاسية انتهت بخلافات عائلية وجنائية مع رجل الأعمال ووالد طفلتها الوحيد زانوسي، حيث اتهمته بحبسها بمنزل الزوجية والاستيلاء على متعلقاتها ومنع الطعام عنها، واللافت أنها لا زالت تعرف نفسها على حسابها الرسمي بموقع إنستقرام "بامرأة عزباء وأم لأجمل طفلة في العالم"، ورفضت الرد على الاتصالات، كما امتنع طارق صبري عن التعليق طالباً عدم المساس بحياته الخاصة.

بعد إيمي وحسن الرداد وكندة وعمرو يوسف، يختتم شهر نوفمبر ثلاثي الفرحة بخطوبة إيمان العاصي للوسيم طارق صبري.