"مهرجان دبي السينمائي الدولي " يكرم صامويل جاكسون

من المتوقع أن يتوجه النجم الأمريكي الشهير صامويل جاكسون Samuel L. Jackson إلى دبي الشهر المقبل بعد أن أعلن "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، في دورته الـ13 هذا العام، أنه سيكرّم الممثل بمنحه "جائزة تكريم إنجازات الفنانين".

وسيمنح النجم البالغ من العمر 67 عاماً تقديراً لمسيرته الكبيرة في مجال السينما، فيما المقرر أن يتسلّم جاكسون الجائزة خلال افتتاح المهرجان في 7 ديسمبر/كانون الأول.

وفي هذا السياق، قال رئيس «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، عبد الحميد جمعة: "صامويل جاكسون من المشاهير المؤثرين في المشهد السينمائي المعاصر. موهبته وشهرته تمتدّ إلى ما وراء السينما، ونحن نتطّلع قدماً لاستضافته في المهرجان لأوّل مرة. يأتي هذا التكريم تقديراً لمساهمات جاكسون الكبيرة في مجال السينما، والتي تمتدّ

لعقود. ونحن لسنا فخورين فقط بتكريمه، بل بتعريفه إلى المجتمع الإماراتي".

بدوره، أعرب النجم عن سعادته بهذا التكريم، فقال: "أنا ممتنّ لهذه اللفتة الكريمة من «مهرجان دبي السينمائي الدولي». إنه حقاً لشرف عظيم. من الجميل أن أكون ضمن المجتمع السينمائي الإماراتي، وأتطلّع قدماً للقاء المخرجين المميّزين، وإلى إنشاء صداقات جديدة في دبي».

ولن يقتصر حضور صامويل في دبي على تسلّم الجائزة، بل سيلتقي جمهور المهرجان في جلسة حوار مفتوحة، تتيح للجمهور توجيه أسئلتهم إلى نجمهم.

وسينظم اللقاء الثاني مع صامويل جاكسون، في مسرح مدينة الجميرا، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول.

Samuel L. Jackson خائف على العرب في أمريكا

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