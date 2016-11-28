ببيان "منفرد" : عمرو يوسف يؤكد لأول مرة ارتباطه رسمياً بكندة علوش

خرج الفنان عمرو يوسف عن صمته أخيراً، بعد هدوء ضجّة إعلان عقد قرانه على الفنانة السورية كندة علوش، فاختار حسابه الخاص على موقع انستقرام لتوجيه رسالة إلى جمهوره ووسائل الإعلام، أكد فيها للمرة الأولى صحّة الخبر، حيث وجّه الشكر لكلّ من فرح من أجله، ملقياً باللوم على كلّ من روّج الشائعات عنه أو عن زوجته.

عمرو لم يشارك زوجته كندة علوش البيان كما جرت العادة، ويبدو أنها ستصدر بياناً مستقلاً لتوضيح كلّ ما قيل بحقها، في وقت نشر عمرو صورة تجمعه بكندةن وعلّق عليها بقوله: "لكل اهلي و اصحابي و حبايبي فرحتكم بينا زادت من فرحتي الف مرة ، محبتكم واصله لنا ومفرحانا فوق ما تتخيلوا ، شكراً شكراً شكراً ليكوا علي محبتكم و دعمكم اللا منتهي".

أضاف: "شكراً لكل صديق بارك من قلبه، شكراً لكل واحد و واحدة من الجمهور فرحلنا من قلبه، يا ريت لو اقدر اشكركم واحد واحد بالاسم ، شكراً لكل الصفحات اللي بتحبنا و بتدعمنا من قلبها سواء علي فيس بوك او انستجرام و اخيراً شكراً لكل صحفي محترم ابتعد عن الاشاعات وتحرى الدقة في كلامه".

تابع قائلاً: "اصل في اشاعاااااات كتير اتقالت كلها غلط بس انتوا عارفيني مبردش عليهم، بس عموماً سيبكم انتم ، فرحتي بفرحتكم فوق الخيااال ادعولنا و قولوا :اللهم بارك لهما و بارك عليهما و اجمع بينهما في خير".

البيان حظي بأكثر من 73 ألف كبسة "لايك" من جمهور عمرو، وبالعشرات من الدعوات له ولعروسه بالتوفيق مع التهاني بالزفاف.