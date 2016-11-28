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براءة المذيعة غادة السني وأحلام تخسر دعواها ضدّها

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الإثنين 28-11-2016 15:50

قضت محكمة الجنح المفوَّضة ببراءة المذيعة البحرينية غادة السني في شكوى المطربة أحلام التي تتّهمها فيها بالإساءة إليها في مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت أحلام قد تقدّمت بشكوى ضد المذيعة التي تقيم في الكويت على خلفية قيام الأخيرة بتقليدها في أحد برامج تلفزيون الكويت، وتم تداول مقطع الفيديو في برامج مواقع التواصل الإجتماعي، وأكدت أحلام في شكواها أنّ السني تعّمدت الإساءة إليها والتشهير بها وتقديمها بصورة مسيئة لجمهورها.
يذكر أن أحلام تقدمت بعدة شكاوى ضد مغردين في الكويت بسبب السخرية منها ولا تزال القضايا منظورة أمام القضاء الكويتي وأبرز تلك القضايا ضد الإعلامية ليلى أحمد.

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سيدتي