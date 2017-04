وفاة النجم الأمريكي رون غلاس

فارق الممثل الأمريكي رون غلاس Ron Glass الحياة عن عمر ناهز الـ 71 عاماً في منزله في لوس أنجلوس.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسمه، جيفري ليفت، لأحد المواقع الأمريكية، الخبر، مشيراً إلى أن سبب الوفاة مشاكل في الجهاز التنفسي.

وكان أول النجوم المعزّين برحيله صامويل جاكسون Samuel L. Jackson، الذي مثل معه فيلم في " Lakeside Terrace"، عام 2008، فكتب: "كان لي الشرف أن أعمل معك أيها الرائع..فلترقد بسلام":

ونال رون غلاس الشهرة في مسلسل Barney Miller، عام 1975، وأطلّ في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، بينها: The New Odd Coupleو Firefly وFriends.

أول إطلالة للنجم على الشاشة كانت في حلقة من مسلسل All In The Family عام 1973.

