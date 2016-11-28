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هل تعلن أصالة إفلاسها؟

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هل تعلن أصالة إفلاسها؟ هل تعلن أصالة إفلاسها؟

الإثنين 28-11-2016 19:02

تعيش الفنانة أصالة في ورطة مادية، بعدما استثمرت كل ما تملك مع شركة "داماك" الإماراتية.
فبحسب ما أشارت أصالة، فإنها لم تكسب من خلال تعاملها مع هذه الشركة سوى القضايا المرفوعة ضدها من قبل محامي الشركة، مشيرة إلى أنها بدل أن تكسب المال من خلال تعامله معها، أصبحت تعيش كابوساُ.

وكتبت أصالة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "حين قررت الاستثمار لم أتردد لحظة في اختيار دبي كونها دولة إستقرار وقانون و مناخ عظيم للاستثمار وبلد أفتخر بمنافستها للدول العظمى، إخترت شركة داماك صاحبة الإعلانات الترويجية الأهم للاستثمار وقد استثمرت معهم كل ما أملك متأملةً نتيجة".
وأضافت: "على مدار عشر سنوات حتى هذه اللحظة لم اكسب سوى القضايا المرفوعة ضدي من قبل أسطول المحامين الخاص بهم، ومعي عدد من الأصدقاء وغيرهم ممّن يعانون من هذه الشركة ما أعاني، ولم أجد لهم أي مبرر خاصةً وأنني قد سددت كافة المستحقات المتوجبة علي بل وأكثر من ذلك ووفقاً لحكم الخبير المحترم المكلف من قبلهم أنني سددت أكثر مما يتوجب علي سداده إنما القضايا مستمرة والأيام تمضي وأصبحت بدلاً من الاستمتاع باستثماري أعيش كابوس داماك، نادمة جداً".
فهل تخسر أصالة جنى العمر وكل ما تملكه.. وهل تعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة؟

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سيدتي