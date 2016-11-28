ميدو يضم 22 لاعبا لقائمة دجلة استعدادا للزمالك و"غياب" الحضرى

كتب أحمد طارق

أختار أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الزمالك، غداً الثلاثاء، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر، من عمر مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلا من: محمود رضا، أحمد بدوى، أحمد بدوى، مصطفي جلال، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، كريم ممدوح، عرفة السيد، محمد شريف، سيد سالم، محمد هلال، أحمد حسن، حسام عرفات، بوبكر ديارا، محمد أنور، سامويل أفوم، محمود مرعى، عمرمرموش، إبراهيما نيداى، عبد الرحمن يوسف.

وكان عصام الحضرى تعرض للإصابة فى مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، وطلب الحصول على راحة سلبية لمدة 10 ايام، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى، ليغيب الحارس عن مباراتى الزمالك والإسماعيلى.