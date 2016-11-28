وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي يبحث تطوير الإدارة المحلية بالمنيا

استقبل اللواء نبيل منصور، السكرتير العام لمحافظة المنيا، وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي، لبحث الإجراءات الخاصة بمشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية في مصر ، بحضور الدكتورة ناهد أديب مسئول تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين.

يضم المشروع الذي سيبدأ تطبيقه العام المقبل، ويستمر حتى 2018 ثلاث مكونات، الأول: التدريب، والثاني: التخطيط ، أما الثالث التواصل مع المواطنين.

وأعرب السكرتير العام عن شكره لدور وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، مشيرًا الي أن الجهاز الإداري يحتاج إلى إصلاح حقيقي، وخاصة بمجال التخطيط الاستراتيجي والخطط الفرعية له.

وأكد نبيل منصور، على تيسير كافة الإجراءات لدعم فريق العمل وإمداده بجميع البيانات اللازمة.