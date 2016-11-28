أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي يبحث تطوير الإدارة المحلية بالمنيا

Google+ Print
وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي يبحث تطوير الإدارة المحلية بالمنيا وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي يبحث تطوير الإدارة المحلية بالمنيا

صورة من الحدث

استقبل اللواء نبيل منصور، السكرتير العام لمحافظة المنيا، وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي، لبحث الإجراءات الخاصة بمشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية في ، بحضور الدكتورة ناهد أديب مسئول تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين.

يضم المشروع الذي سيبدأ تطبيقه العام المقبل، ويستمر حتى 2018 ثلاث مكونات، الأول: التدريب، والثاني: التخطيط ، أما الثالث التواصل مع المواطنين.

وأعرب السكرتير العام عن شكره لدور وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، مشيرًا الي أن الجهاز الإداري يحتاج إلى إصلاح حقيقي، وخاصة بمجال التخطيط الاستراتيجي والخطط الفرعية له.

وأكد نبيل منصور، على تيسير كافة الإجراءات لدعم فريق العمل وإمداده بجميع البيانات اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"