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بالصور.. «التضامن» تنقذ اثنين من المتسولين وتنقلهم لدار رعاية «معانا»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بالتوجه إلى إثنين من المشردين بالشارع يعانون من البرد والإهمال لإنقاذهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الإثنين : ” تحرك معاون الوزيرة للرعاية الإجتماعية بمرافقة فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة إلى مكان إقامة المتسولين في شارع مراد بالجيزة أمام أحد الفنادق السريعة في منتصف ليلة أمس”.

وأضاف البيان، أنه تم اصطحاب المتسولين ونقلهما إلى دار معانا للرعاية الإجتماعية بالقاهرة وتوفير ما يحتاجونه من ملابس وأغطية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها خطة متكاملة لحماية المتسولين غير أصحاء البنية من خلال وجود 7 دور تعمل على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم لحمايتهم من الشارع لحين ظهور أقاربهم، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد توفير إعتمادات مالية لعمل مشروع لحماية المتسولين الذين يمارسون هذا النشاط نتيجة مرضهم البدني أو النفسي.

 

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