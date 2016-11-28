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الأربعاء.. تكريم أحمد أمين في ندوة بإعلام حلوان‎

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الأربعاء.. تكريم أحمد أمين في ندوة بإعلام حلوان‎ الأربعاء.. تكريم أحمد أمين في ندوة بإعلام حلوان‎

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، أحمد أمين، مقدم برنامج ” البلاتوه”، على شاشة النهار ONE، في ندوة تقام بعد غد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإعلام برئاسة دكتور نائلة عمارة رئيس القسم بكلية الآداب.

وقالت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، في تصريح خاص لوكالة ONA إنه سيتم تكريم ضيف الندوة أحمد أمين، لكونه موهبة فنية متميزة، وسيتحدث خلال الندوة عن السخرية كأحد فنون الاتصال، ويستعرض لطلاب قسم الإعلام عن تجربته في تقديم برنامجه الشهير ” البلاتوه”، ويتحدث أيضًا عن تجربته في كتابة سيناريوهات لكارتون الأطفال مثل: القبطان عزوز، وبسنت ودياسطى، وماهي الصعوبات التي واجهته خلال تجاربه.

وكان قسم الإعلام قد بدأ أولى فعاليات الموسم الثقافي خلال الأسبوع الماضي بتكريم الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج ” شارع شريف” على CBC سفرة، وتكريم المذيعة فرح علي مقدمة النشرة الرياضية على قناة النهار اليوم.

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