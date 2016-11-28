طائرة أميركية تعلن «الطوارئ» بسبب وعكة صحية لأحد الركاب

أعلنت طائرة أميركية حالة الطوارئ بشكل مؤقت عندما كانت تحلق فوق بحر الشمال، وطلبت تغيير مسارها الجوي.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “دلتا ” الأميركية أقلعت، الاثنين، من مدينة أتلانتا الأميركية باتجاه العاصمة الهولندية أمستردام، وفق ما أفاد موقع ” سكوبنيست” لمراقبة الرحلات الجوية.

وساد الاعتقاد بداية الأمر عند إعلان حالة الطوارئ عن وجود سبب أمني، لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ تبين بسبب وعكة ألمت بأحد ركاب الطائرة.

واستطاعت الطائرة أن تستكمل مسارها نحو أمستردام دون الحاجة إلى الهبوط الاضطراري أو تغيير مسارها الجوي.