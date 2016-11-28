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آيفون يتحول إلى عدسة مكبرة فى لحظة

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آيفون يتحول إلى عدسة مكبرة فى لحظة آيفون يتحول إلى عدسة مكبرة فى لحظة

أصبحت الكاميرا الرقمية جزءا أساسيا في كل الهواتف الذكية هذه الأيام. ولهذه الكاميرا استخدامات أخرى قد يحتاجها البعض مثل تحويلها إلى عدسة مكبّرة.

قد يكون المستخدم بحاجة إلى تكبير خط كتابة صغير، أو التعرف على التفاصيل الدقيقة لأي شيء باستخدام عدسة الكاميرا، وفي هذه الحالة فإن الاعتماد كاميرا الهاتف كعدسة مكبرة هو أسهل الخيارات.

لا بد أولا من التوجه إلى قائمة الإعدادات Settings ثم General وبعد ذلك اختيار Accessibility ثم تفعيل خيار Magnifier أو العدسة المكبرة.

يكفي، بعد ذلك، لتحويل كاميرا الهاتف إلى عدسة مكبّرة في آيفون، ضغط الزر الرئيسي “Home” بشكل سريع ثلاث مرات متتالية حتى لو كان الهاتف مغلقا.

وبالإضافة إلى إمكانية تكبير الصورة وتصغيرها من خلال الشريط الذي يظهر أسفل الصورة المكبرة، تتوفر أيضا خيارات أخرى مفيدة.

إذ يمكن تغيير درجة السطوع وضبط موازنة الألوان بين الأزرق والأبيض، وهي مزايا قد تكون مفيدة لضعاف البصر.

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