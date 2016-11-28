كسر في الساق يحرم يوفنتوس من جهود ألفيش

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، تعرض ظهيره الأيمن، البرازيلي داني ألفيش لكسر في ساقه، خلال مباراة “السيدة العجوز” أمام جنوى والتي خسر فيها خسرها اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخرج الدولي البرازلي محمولا على نقالة قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها عن وجود كسر.

وأفاد اليوفي في بيان: “كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب بإحدى مستشفيات جنوى عن وجود كسر مضاعف في شظية القدم اليسرى، وسيتم السيطرة عليه”.

وبذلك ينضم لاعب برشلونة السابق إلى قائد الدفاع بونوتشي الذي تلقى إصابة كذلك أثناء المباراة.