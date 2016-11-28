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بيكي يشكك في قدرة برشلونة على الاحتفاظ باللقب

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بيكي يشكك في قدرة برشلونة على الاحتفاظ باللقب بيكي يشكك في قدرة برشلونة على الاحتفاظ باللقب

وجه المدافع جيرار بيكي، انتقادا لاذعا لأداء فريقه برشلونة بعد التعادل مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مشككا في قدرة فريقه على الاحتفاظ باللقب ما لم يطرأ تحسن على مستوى أدائه.

وقال بيكي إن فريقه كان محظوظا بالخروج من هذا الملعب -الذي لم يفز فيه برشلونة منذ 2007 – بنقطة التعادل.

وذكر بيكي لشبكة موفيستار بلوس “لا يمكنني قول هذا كثيرا بصفتي أحد لاعبي برشلونة لكن لابد لنا أن نكون سعداء بهذا التعادل”، مضيفا “لم نقم بأي شيء صحيح تقريبا اليوم. تفوقوا علينا في الأداء وبالكاد ظهرنا في الشوط الأول ثم حققنا تحسنا نسبيا في الشوط الثاني لكن من الصعب الفوز بالدوري بهذا المستوى.”

وتعرض بيكيه لكدمة في الكاحل خلال الشوط الأول لكنه واصل اللعب وقال إنه سيكون جاهزا للعب ضد ريال مدريد.

وأهدر برشلونة نقطتين في الأسبوع الماضي عندما تعادل مع ملقة بدون أهداف وبعد تعادل الأحد أصبح متأخرا عن غريمه ريال مدريد المتصدر بفارق ست نقاط قبل مواجهتهما في استاد كامب نو في الجولة المقبلة.

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