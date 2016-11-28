جامعة أسيوط تنتهى من مشروع زراعة القوقعة خلال المؤتمر العلمى السابع

أسيوط - هيثم البدرى

انطلقت اليوم الاثنين، وقائع المؤتمر العلمي السابع للأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط بالتعاون مع الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبده جعيص ونائبه للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق الجمال وبحضور الدكتور محمد محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد عبد العليم رئيس القسم والمؤتمر وبمشاركة الدكتور سامي علوانى رئيس الجمعية المصرية لجراحى الأنف والأذن والحنجرة و الدكتور على رجائي رئيس شرف المؤتمر والدكتور عزت صالح مقرر المؤتمر والدكتور أحمد أبو الوفا رئيس اللجنة المنظمة.

وصرح الدكتور جعيص خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي يعد نتاج عمل وجهد وفير تقوم بها كلية الطب متمثلة في أبنائها النابغين في شتى التخصصات وهو أحد أهم الأسباب التي جعلت من مستشفيات الجامعة أحد الصروح العريقة في مصر والتي يتوافد إليها أكثر من 2 مليون مريض سنويا، كما يأتي المؤتمر إطار حرص الجامعة على مواكبة الثورة العلمية وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد عبد العليم عن الانتهاء من مشروع زراعة القوقعة لمرضى ضعاف السمع، والتي تعد مستشفى أسيوط الجامعي هي أولى مستشفيات الصعيد فى إجراء تلك العملية وهو ما بدأ منذ سنوات ، مؤكدا على سعى القسم الدءوب لتقديم خدمة صحية متميزة و تحقيق مزيد من الإنجازات الطبية ، مشيرا إلى أن وقائع المؤتمر تتضمن عقد ورشة عمل لمناقشة جراحات الأنف والأذن بالمنظار الجراحي، وتشخيص وعلاج الدوران بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالقسم مثل جراحة زراعة القوقعة وحساسية الأنف وجراحات أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

كما أوضح الدكتور أخمد أبو الوفا أن افتتاح المؤتمر شمل تكريم عدد من أساتذة ورواد العمل الطبي في مجال الأنف والأذن وهم : الدكتور سامي علوانى والدكتور محمد عسكر والدكتور حسام الشريف والدكتور عادل شمشون والدكتور سمير فريد الوشاحى والدكتور محمد شاكر عبد العليم والدكتور أحمد عبد العليم.