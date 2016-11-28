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الانتهاء من إنشاء الخزان الاستراتيجى لمياه الشرب بوادى النطرون بالبحيرة

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الانتهاء من إنشاء الخزان الاستراتيجى لمياه الشرب بوادى النطرون بالبحيرة الانتهاء من إنشاء الخزان الاستراتيجى لمياه الشرب بوادى النطرون بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن الإنتهاء من إنشاء الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمدينة وادى النطرون بطاقة 12 ألف م3  لتغذية المدينة فور الإنتهاء من ملء الخزان خلال هذا الأسبوع .

جاء ذلك خلال إستعراضه مع المهندس ماهر العدوى ـ رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة والمهندسة نادية عبده  نائب المحافظ للموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة بمدن ومراكز المحافظة.

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على ضخ المياه من محطة النوبارية الجديدة لتغذية مركزى حوش عيسى وأبو المطامير وأطراف مدينة دمنهور عن طريق خط مياه قطر 1000 مللى بطول 11 كم وذلك فى نهاية شهر يناير 2017، وكذلك الإنتهاء من محطة مياه أبو حمص وشبكات المياه المغذية للمركز وتشغيلها فى نهاية مارس 2017، ووجه محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الأعمال والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للإنتهاء منها.

 


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