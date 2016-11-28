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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء بشبرا الخيمة

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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء بشبرا الخيمة حبس عاطلين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء بشبرا الخيمة

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبس "عاطلين " 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى الأقراض المخدرة بشبرا الخيمة.

 

وتلقي اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بقيام "مصلح ش ا"  وشهرته خلف الصعيدى، عاطل وسبق اتهامه فى القضية رقم 24555 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2012 مخدرات و"محمد ش" عاطل، متهم القضية رقم 1321 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 – مخدرات، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 

 تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين وتمكن رجال مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المقدم أحمد حماد من القبض عليهما بأكمنة أعدت لذلك اثناء استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بطريق بهتيم/ بلقس بجوار الطريق الدائرى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2 سلاح نارى فرد خرطوش و600 قرص مخدر وسلاح أبيض خنجر و2 هاتف محمول، واعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

 


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