سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الداخلية البحريني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية البحريني والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء اللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة ومن جانب وفد مملكة البحرين العقيد راشد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية وخليل الغريري مدير مكتب نائب وزير الداخلية البحريني وعدد من الضباط.