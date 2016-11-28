أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الداخلية البحريني

Google+ Print
سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الداخلية البحريني سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الداخلية البحريني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية البحريني والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء اللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية وعدد من ضباط الوزارة ومن جانب وفد مملكة البحرين العقيد راشد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية وخليل الغريري مدير مكتب نائب وزير الداخلية البحريني وعدد من الضباط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية