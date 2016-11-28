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1602 موقف حول ضفاف قناة دبي المائية

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1602 موقف حول ضفاف قناة دبي المائية 1602 موقف حول ضفاف قناة دبي المائية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عدد ومواقع المواقف التي تم توفيرها حول قناة دبي المائية التي تم افتتاحها مؤخراً، وذلك تسهيلاً على الجمهور من مرتادي القناة لإيقاف مركباتهم فيها عند زيارة القناة، مع إمكانية استخدام وسائل النقل المتعددة في المنطقة وجسور المشاة للعبور بين ضفتيْ القناة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن الهيئة وفّرت 1,602 موقف إضافي حول ضفاف قناة دبي المائية، توزعت في عدة مواقع منها 652 موقفا في منطقة الخليج التجاري ورمزها (G)، و 628 موقفا أسفل جسر شارع الشيخ زايد ، 322 موقفا أسفل جسر شارع الوصل، ورمزها (A).

وأوضحت بأن الهيئة تسمح باستخدام بطاقات المواقف الموسمية للراغبين من مستخدمي المواقف في منطقة قناة دبي المائية للرمز (A)، بينما لا يسمح باستخدام البطاقات الموسمية في مواقف منطقة الخليج التجاري للرمز (G)، مؤكدة أن قناة دبي المائية باتت إحدى أهم الوجهات السياحية للمقيمين والزائرين والسائحين في الإمارة، مما يتطلب توفير أهم محاور البنى التحتية وهي المواقف، مما يساعد على تحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحية.

 

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