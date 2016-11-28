«مميش»: عبور 49 سفينة بقناة السويس بحمولة 3 ملايين طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين ،عبور 49 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC ILGY بحمولة 199 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة الى سنغافورا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MSC OSCARبحمولة 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة الي المغرب.