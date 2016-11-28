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أمل بوشوشة تبرهن عن أناقتها في 15 إطلالة عصرية!

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الإثنين 28-11-2016 14:57

أمل بوشوشة واحدة من أجمل النجمات في الوطن العربي، ومن أكثرهن جاذبية. وقد نالت شهرتها الواسعة من خلال موهبتها في مجال التمثيل. وفرضت نفسها أيضاً من خلال إطلالاتها العصرية كواحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقةً. وقد أثبتت ذلك من خلال 15 إطلالة استعرضتها مؤخراً على حسابها الخاص على انستقرام
وقد تنوّعت هذه الإطلالات بين الأزياء العصرية والشبابية التي نسقتها أمل بوشوشة والتي اختارت فيها أحياناً بناطيل الجينز مع القمصان القطنية، وأحياناً البناطيل القماشية الواسعة مع الأحذية الرياضية، وفي مناسبات أخرى شاهدنا أمل وقد اختارت تنسيقات أنثوية في التنورة القصيرة، أو في الفساتين الناعمة.
وقد أضافت لمسات عصرية لمختلف إطلالاتها تميزت بها عن طريق الأكسسوارات من شنط يد وأحذية ومجوهرات أيضاً، اختارتها من دور أزياء عالمية مثل "شانيل" Chanel، "ديور" Dior، "غوتشي" Gucci وغيره... 

شاهدي أجمل صور أمل بوشوشة الحديثة، واحكمي على أناقتها من خلال الـ 15 اطلالة المميزة التي جمعناها لك اليوم. 

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سيدتي