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السويس يهزم الدخان 2/3 ويتربع على قمة القاهرة مؤقتا

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السويس يهزم الدخان 2/3 ويتربع على قمة القاهرة مؤقتا السويس يهزم الدخان 2/3 ويتربع على قمة القاهرة مؤقتا

>كتب - هيثم عويس

أسفرت مباريات الأسبوع التاسع بدورى القسم الثانى، عن فوز منتخب السويس على الشرقية للدخان 3/2 فى المباراة، التى جرت بينهما باستاد الدخان، ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 21 نقطة فى قمة جدول المجموعة الثانية منتظر لقاء النصر غدا، بينما تجمد رصيد الدخان عند 6 نقاط فى المركز السادس عشر.

 كما عاد أف سى للانتصارات من جديد، وحقق فوزا غاليا على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة ويعود للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشرطة عند 10 نقاط.

 كما نجح البنك الأهلى فى التعادل مع المريخ بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الأخير عند 16 نقطة فى المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد البنك إلى 12 نقطة.

 وفى شبين، واصل جمهورية شبين بقيادة المتألق ياسر رضوان المدير الفنى الكفء للفريق فى تحقيق فوز صعب على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ليرتفع رصيد أبناء المنوفية إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند 10 نقاط فى المركز التاسع.

 فى المجموعة الثالثة حقق الحمام الفوز الأول له على حساب دكرنس بهدفين مقابل للاشىء، فى الوقت الذى فاز فيه مياه البحيرة على صيد المحلة بهدف نظيف.


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