أخبار الأهلي الاثنين 28/11/2016.. السولية يغيب 4 أسابيع

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الاثنين 28/11/2016، خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها غياب عمرو السولية لاعب الوسط 4 أسابيع بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

عمرو السولية يغيب عن الأهلى 4 أسابيع بسبب تمزق العضلة الخلفية

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول بالأهلي، إن عمرو السولية لاعب الوسط سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الفريق الأحمر، أن السولية سيخضع لبرنامج علاجى فى الفترة المقلبة لتجهيزه قبل العودة للملاعب.

إجهاد الخلفية يٌطارد أجاى ومران استشفائى للأساسيين

اشتكى جونيور أجاى صانع ألعاب الأهلى من إجهاد فى العضلة الخلفية، عقب المشاركة فى مباراة النصر للتعدين، التى خاضها الفريق الأحمر أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

واكتفى اللاعب بتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق صباح اليوم بأسوان، بعد أن بدأ المباراة بشكل أساسى ونجح فى تسجيل هدف الفريق الثانى.

رئيس الأهلي يحسم مشاركة الناشئين فى دورة الكويت

يحسم محمود طاهر رئيس النادى الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة قراره بشأن مشاركة فريقى الناشئين مواليد 98 و99 فى الدورة الودية الدولية للناشئين بالكويت والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل ،وعلم"اليوم السابع"، أن الدعوة التى تلقاها الأهلى مؤخرا كانت باسم رئيس الأهلى، ولذلك قام عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين بتحويلها إلى طاهر وأعضاء المجلس للبت فيها سواء بالمشاركة فى هذه الدورة من عدمه.

الأهلي يُخاطب تيانجين الصينى بسبب 51 مليون جنيه باقى صفقة إيفونا

خاطب مسئولو الأهلي، إدارة نادى تيانجين الصينى للحصول على مبلغ 3 ملايين دولار أى ما يوازى (51 مليون جنيه)، خلال شهر ديسمبر المقبل، عبارة عن القسط الثانى والأخير من صفقة بيع الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الفريق السابق ،ووقع إيفونا للنادى الصينى منتصف يوليو الماضى فى صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين دولار حصل منها الأهلى على 5 ملايين كدفعة أولى، وتم الاتفاق على سداد الـ3 ملايين الأخرى فى شهر ديسمبر المقبل.

رئيس الأهلي يجتمع بالبدرى مجددا لحسم صفقة الشتاء

يعقد محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، جلسة مع حسام البدرى المدير الفنى للفريق، عقب مواجهة الشرقية، من أجل الاستقرار على اسم المهاجم المنتظر أن يتعاقد معه الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،وعاد الأهلى من أسوان مساء اليوم، بعد أن واجه التعدين أمس، ويؤدى مرانه غدا بالتتش قبل ملاقاة الشرقية الأربعاء فى الجولة الـ12 للدورى