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محامي «رشيد محمد رشيد»: ليس لدي معلومات بشأن التصالح مع موكلي

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محامي «رشيد محمد رشيد»: ليس لدي معلومات بشأن التصالح مع موكلي محامي «رشيد محمد رشيد»: ليس لدي معلومات بشأن التصالح مع موكلي

رشيد محمد رشيد

قال المحامي جميل سعيد، بصفته وكيل عن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والهارب خارج البلاد، أنه ليس لديه أي معلومات حول ما نشر من قيام لجنة استرداد الأموال، بالموافقة فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، على التصالح مع “رشيد”.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية”، أنه ليس لديه أي معلومة عن التسوية التي تمت، ولا يعلم من قام بها من المحامين، مشيرا إلى أن لديه حصر كامل بالقضايا الجنائية الخاصة بموكله.

وكانت معلومات ترددت حول الموافقة على التصالح، وأن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004 .

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