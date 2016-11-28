محمد رحيم ينفى علمه بضم اسمه لتحقيقات النيابه بشأن مسلسل«المغنى»

كتب- مصطفى حمزة:

نفى الملحن والموزع الموسيقى محمد رحيم فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”،علمه بضم اسمه للتحقيقات التى تجرى حاليا فى نيابة الدقى، حول البلاغ الذى تقدم به ورثة الموسيقار الراحل أحمد منيب،ضد الشركة المنتجه لمسلسل “المغنى”.

رحيم أكد عدم وصول أى استدعاء له للمثول أمام النيابه،وانه سيسعى لمعرفة حقيقة ذلك .

ومن جهته أكد “فتحى منيب” أنهم بالبداية قدموا البلاغ ضد شركة أفلام محمد فوزى المنتجه لمسلسل “المغنى”،لأستخدامها ألحان والده دون الحصول على إذن بذلك منهم ،مشيرا إلى أنه خلال التحقيقات قرر وكيل النيابة ضم إسم الملحن محمد رحيم،وكذلك الموزع الموسيقى أحمد شعنوت،لإستخدامهما لزم موسيقية تخص “منيب” فى مقدمة المسلسل.

على الجانب الأخر أوضح نجل الملحن الراحل أنهم حتى الأن ،لم يتلقوا أى إتصال من نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر،بشأن الجلسه الودية التى أعلن عقدها بينهم وبين الفنان محمد منير لحل الأزمة.