علي عبد العال: انفراجة في أزمة الدواء خلال يومين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المواطنين سوف يلمسون انفراجة في قضية الدواءخلال يوم أو يومين.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، أنه جلس بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الصحة، وبحضور لجنة الصناعة بمجلس النواب، مع غرفة صناعة الأدوية، لبحث أزمة الدواء، لافتاً إلى أن الحديث تطرق إلى وجود بعض المشاكل فى صناعة الأدوية.

وتابع عبد العال:” تم الاتفاق مع غرفة صناعة الأدوية، على أن يكون هناك حل لإشكالية الدواء خلال يوم أو يومين، و “غرفة صناعة الدواء” فى غاية المرونة، قائلاً: ” سوف يلمس المواطنون أن أزمة الأدوية زالت خلال يومين”.