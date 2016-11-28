ضبط تاجر بحوزته 9 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب محل بقالة تموينية لتجميعه كميات من السكر المدعم وإعادة بيعها بالسوق السوداء فى منشأة القناطر.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة، تفيد تجميع صاحب محل بقالة تموينية بمنشاة القناطر لكميات من السكر التموينيى المدعم وإعاة بيعه بالسوق السوداء بأسعار أعلى من القيمة المقررة رسميا.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 9 أطنان سكر تموينيى مدعم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.