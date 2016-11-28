19 ديسمبر.. نظر طعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته بالبرلمان

تنظر المحكمة الإدارية العليا، أولى جلسات الطعن المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار بجلسة 19 ديسمبر .

ذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية ، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احتراماً لأرائه لما حظي به وناله من قبول ومصداقية .