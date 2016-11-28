النيابة الإدارية تحقق في مخالفات إهدار المحليات بقنا لمبلغ مليون و400 ألف جنيه

وجه المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية نيابة نجع حمادي الادارية بفتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 في 13/7/2016 والتي أسفر عنها فحص الاعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادي والمتمثلة في عدد من المخالفات الجسيمة والتي تجاوز اجماليها مليون و400 ألف جنيه المتمثلة منها مخالفات شابت تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة من أعمال توصيل وتركيب محولات كهرباء وأعمدة إنارة بنطاق الوحدة وذلك بتركيب محولات كهرباء بعزب وهمية غير واردة بالتقسيم الإداري وتبين ان التوصيل بغرض منافع خاصة لأصحاب المزارع الخاصة بالمخالفة لتعليمات المحافظ الصادرة بعدم توصيل الكهرباء لمواتير الري الخاصة بالمزارع من محولات التنمية المحلية مما ترتب عليه تحميل موازنة الدولة مبالغ مالية دون مقتضى بلغ ما امكن حصره منها مليون وسبعه وثمانون الفا ومائتي تسع وسبعون جنيه مصري، كذلك قيام رئيس القرية منفرداً باستخدام السيارة رقم 1216 كابينه في الاغراض غير المصلحية وذلك بالذهاب والعودة من العمل لمقر اقامته وقيادة السيارة بنفسه ومبيتها بمنزله مما تربت عليه تحميل ميزانية الدولة العامة مبالغ مالية دون مقتضى قيمة استهلاك الوقود والزيت بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 16968 جنيه .

عدم تشغيل والاستفادة من المخبز التابع للوحدة لمدة تزيد عن 13 شهر مما يعد حبس للمال العام وتعريض المعدات الخاصة به للتلف والتقادم والبالغ قيمة تكلفتها مبلغ 107697 جنية .

صرف مبالغ مالية دون وجه حق لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نتيجة محاسبتها على تركيب عدد 25 كشاف انارة بالمزارع بالنجع الجديد تبين على الطبيعة عدم تركيبها رغم اعتماد رئيس القرية لكشف المهمات المنصرفة بلغ ما أمكن حصره منها 30575 جنيه .

ويباشر التحقيقات بنيابة نجع حمادي الأستاذ حلمي حسين رئيس النيابة بأشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة .