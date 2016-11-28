شباب حزب المؤتمر يرفض إساءة قناة الجزيرة القطرية للجيش المصرى

‏‫أعلن شباب حزب المؤتمر بمختلف محافظات مصرانهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمناقشة وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الاول للشباب الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع مناقشاته وفعالياته .

وأكد شباب حزب المؤتمر فى بداية اجتماع له عقده بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة اليوم رفضه وبشكل قاطع لإساءة قناة الجزيرة المشبوهة والحقيرة للجيش المصرى مؤكدا أنه شرف لكل شاب ومواطن مصرى أن يلتحق بقواتنا المسلحة الباسلة وأعلن شباب حزب المؤتمر أن قناة الجزيرة المارقة لاتعمل إلا لصالح الاٍرهاب وقوى الشر والظلام وفى مقدمتها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مشيدًا بالموقف المشرف للشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية الذى رفض وبشدة إساءة هذه القناة ” القذرة” لجيش مصر العظيم وقال إن القوات المسلحة المصرية هى مصنع الرجال والبطولة والفداء وهى القادرة على حماية الأمن القومى المصرى والعربى وهى التى تنحاز دائما للشعب المصرى وهى التى تشارك فى المشروعات القومية العملاقة وفى نفس الوقت كان وسوف يظل لها دورها الكبير فى دحر الاٍرهاب والارهابيين .

وقال أحمد رواش رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر أن شباب المؤتمر ناقش فى اجتماع اليوم وضع رؤية الحزب للعمل التطوعي ومواجهة محو الأمية وتحفيز الشباب على العمل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستعداد لخوض الانتخابات القادمة للمجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها سواء على مستوى المحافظات أو المدن أو المراكز أو الأحياء او القرى شارك فى الاجتماع أحمد خالد الأمين العام لاتحاد الشباب ومحمد المليجي أمين الاتصال السياسى بالحزب وعضو المكتب التنفيذي للشباب وشباب حزب المؤتمر من محافظات البحيرة والإسماعيلية والقليوبية وأسيوط .