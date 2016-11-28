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الحكومة تعفي استيراد الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية حتى نهاية مايو 2017

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الحكومة تعفي استيراد الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية حتى نهاية مايو 2017 الحكومة تعفي استيراد الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية حتى نهاية مايو 2017

شريف اسماعيل

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، الإثنين، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي تم استيرادها أو سيتم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري إلى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.

وكان الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، استنكر قرار السماح باستيراد الدواجن من الخارج دون جمارك، مؤكدًا انه سيتسبب في تسريح 10 ملايين عامل في الصناعة، وإغلاق العديد من الاستثمارات في قطاع الانتاج الداجني، وغياب المنافسة بين المنتجين المحلي والمستورد.

وقال “الشافعي” في تصريحات صحفية، إن السياسات الحكومية لدعم إستيراد الدواجن من الخارج، تساهم في تهديد الصناعة المحلية للدواجن، ويقلل الثقة فيها، فيمكن للدولة من خلال سياسات رشيدة، تخفيض معدلات النفوق في إنتاج الدواجن لتصل إلى 10%، بدلا من 20% حاليا من إجمالي الانتاج الكلي للدواجن البالغ مليار و250 مليون طائر سنويا.

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