الحكومة تنفي وجود أزمة نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد عن وجود أزمة نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية.

وأكد التقرير الخامس والثلاثون الصادر عن مركز المعلومات، الذى حصل “برلمانى” على نسخة منه، أن وزارة الصحة والسكان نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأضافت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، حيث أكدت الوزارة عدم وجود عجز فى المحاليل الوريدية بالشركات ووجود أرصدة كافية، وطالبت بضرورة إخطارها مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وأوضحت الوزارة أن مخزون محاليل الجلوكوز بتركيز 5% بلغ سبعمائة ألف عبوة والجلوكوز بتركيز 10% رصيد المخزون 98 ألف عبوة، بينما الجلوكوز بتركيز 25% بلغ رصيده 85 ألف عبوة.

وتابعت الوزارة أن مخزون محلول الملح متوافر بكمية تزيد على اثنين مليون عبوة ومحلول “رينجر” بكمية تقارب تسعمائة ألف عبوة و”رينجر لاكتات” بكمية تزيد عن مائتين ألف عبوة، بالإضافة إلى محلول معالجة الجفاف بالوريد بكمية بلغت مائة واثنى عشر ألف عبوة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أوامر توريد متأخرة فى جميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أن خطوط الإنتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أى معوقات فى عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الوريدية من خلال الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها فى الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.