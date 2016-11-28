تأييد تجديد حبس ضابط في اتهامه بقتل عامل بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف برفض الاستئناف المقدم من معاون مباحث قسم شرطة دار السلام على قرار حبسه ٤٥ يومًا في اتهامه بقتل عامل بحلوان، حيث قررت تجديد حبسه ٤٥ يوما.

وذكرت التحقيقات أن شرطة النجدة عثرت على جثة عامل بجوار مستشفى المعادى بها آثار تعذيب، وبالتحرى عن صاحب الجثة تبين أنه عامل بباخرة سياحية بالمعادى، ومتهم بخطف سائح عربى.

وبمعاينة النيابة لمكان عمل العامل ظهر مقطع فيديو للعامل وهو يشتبك لفظيا مع سائح عربى وحدوث مشادة بينهما، وعندما طلبت النيابة تحريز الكاميرات قام صاحب الباخرة بتخريب الكاميرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائح وصاحب الباخرة بكفالة 5000 جنيه، وتم حبس الضباط المسئولين لكشف حقيقية واقعة مقتل العامل.

تعود القضية حسب التحقيقات عن وجود عامل فى باخرة سياحية بالمعادى يجلب العرب للتنزه، وطلب سائح عربى زوجة العامل لقضاء وقت معه فوافق العامل، إلا أن العامل ابتز السائح العربى، وطلب منه مبلغ نظير عدم تسريب الفيديوهات فوافق السائح، وقال “سأحضر لك المبلغ”.

وأشارت التحقيقات إلى أن السائح كان على معرفة بضابط بقسم شرطة حلوان وأبلغهم السائح عن ابتزاز العامل، فطلب ضابط الشرطة من السائح تحرير محضر خطف بقسم شرطة حلوان، واتهام العامل بخطفه، وتحرر محضر، فتم القبض على العامل، وتم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة إلا أن شرطة النجدة عثرت على جثته بعدها بأيام وبها آثار تعذيب بجوار مستشفى المعادى