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ضبط 40 بندقية خلال حملة أمنية بقنا استمرت 10 أيام على قطاع الشمال

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ضبط 40 بندقية خلال حملة أمنية بقنا استمرت 10 أيام على قطاع الشمال ضبط 40 بندقية خلال حملة أمنية بقنا استمرت 10 أيام على قطاع الشمال

>قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، من ضبط 40 قطعة سلاح نارى متنوعة وعدد من الطلقات النارية خلال الحملة الأمنية التى شنتها المديرية، بناء على تعليمات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، بتكثيف الحملات الأمنية على منطقة الشمال، وضبط حائزى الأسلحة النارية.

 

أسفرت الحملة التى استمرت على مدار 10 أيام، وشارك فيها كل من العميد إبراهيم سليمان رئيس فرع فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، والرائد إبراهيم السبيلى رئيس مباحث مركز دشنا، ومعاونيه النقيب محمود إسماعيل، وهشام عمران عن ضبط 40 قطعة سلاح متعددة تنوعت بين بنادق آلية وخرطوش محلية الصنع، وعدد من الطلقات النارية، واعترف المتهمون بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع والاتجار.

 

وكشفت التحريات الأولية أن تلك العناصر المضبوطة والأسلحة النارية التى تم ضبطها خلال الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن، تستخدم فى الخصومات الثأرية بين العائلات والقبائل فى مركز دشنا، وأن الحملات مستمرة لضبط العناصر حائزى الأسلحة النارية  فى محافظ قنا.

 

تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات  بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.


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