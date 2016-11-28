جنايات طنطا تنظر تجديد حبس 6 عناصر إخوانية لتحريضهم على الشغب

الغربية - مصطفى عادل

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، اليوم الإثنين، تجديد حبس 6 عناصر إخوانية، بتهم الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام والتحريض على أعمال الشغب والعنف.

كان ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بناء على إذن النيابة العامة بعد أن أكدت التحريات انضمامهم لجماعة محظورة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وشغب وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يوما وإحالتهم لمحكمة الجنايات وتنظر الدائرة الرابعة بالمحكمة تجديد حبسهم.