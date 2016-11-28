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مركز معلومات الوزراء: لا صحة لتسريح العمالة المصرية بالكويت

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مركز معلومات الوزراء: لا صحة لتسريح العمالة المصرية بالكويت مركز معلومات الوزراء: لا صحة لتسريح العمالة المصرية بالكويت

>كتبت هند مختار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بالكويت، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى أكدت على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر عن أى مسئولى كويتى ما يفيد بذلك من قريب أو بعيد.

 

وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثانى أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.

 

وناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها فى حالة الحصول على أى تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة فى الوقت المناسب لحل المشكلات فى حالة تعرضهم لها.

 

وناشدت الوزارة العاملين المصريين بالخارج فى حالة تعرضهم لأى مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات وقنصليات بالدولة التى يعملون بها, أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


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