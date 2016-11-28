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اجتماع مشترك للجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى الأربعاء

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اجتماع مشترك للجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى الأربعاء اجتماع مشترك للجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى الأربعاء

>كتب مصطفى عنبر

يعقد بعد غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع مشترك بين الجامعة والاتحاد الأوروبى لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية فى سوريا واليمن وليبيا والعراق.

 


> ويتضمن برنامج عمل واجتماعات الجانبين يوم الأربعاء المقبل، جلسة افتتاحية بحضور السفير نجيب المنيف المندوب الدائم لجمهورية تونس، رئاسة مجلس الجامعة العربية، والسفير والتر ستيفنز رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبى، وجين كريستوف نائب الأمين العام للشئون السياسية، بهيئة العمل الخارجى الأوروبى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

وتعقب الجلسة الافتتاحية اجتماعات مجموعة عمل التعاون الاسترايتيجى على التوازى مع انعقاد الاجتماع الخامس للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبى، وتشمل الجلسة الأولى مناقشة تحت عنوان: "عملية السلام فى الشرق الأوسط، سورية، ليبيا، اليمن".

 

 

أما الجلسة الثانية من الحوار السياسى فسوف تشمل: "العراق، الإرهاب، قضية الهجرة، وأزمة اللاجئين". وعقب الجلسات النقاشية سوف يصدر بيان صحفى مشترك بين الجانبين العربى والأوروبى، ثم تستأنف بعد ذلك مجموعات عمل التعاون الاستراتيجى، ويختتم برنامج العمل بحفل استقبال يقيمه وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.


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