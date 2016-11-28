أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خبراء: غابات إسرائيل بحاجة لـ30 سنة للتعافي من الحريق الكبير

Google+ Print
خبراء: غابات إسرائيل بحاجة لـ30 سنة للتعافي من الحريق الكبير خبراء: غابات إسرائيل بحاجة لـ30 سنة للتعافي من الحريق الكبير

حرائق إسرائيل (أرشيفية)

توقع خبراء إسرائيليون، أن إسرائيل بحاجة إلى 30 سنة للتعافي التام من الحرائق التي اندلعت لستة أيام، وألحقت في حيفا وحدها خسائر فاقت 500 مليون دولار.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن تلك الغابات والمحميات الطبيعية بحاجة لثلاثة عقود لتعيد بناء نفسها مجدداً، عدا عن بعض الحيوانات كالثعابين والسلاحف والغزلان وأبناء آوى والثعالب والضباع التي لم ينجُ منها إلا القليل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “صفا”.

وقدَر الصندوق القومي اليهودي إجمالي الخسائر بـ 11 ألف دونم من الغابات والمحميات التي التهمتها النيران، بينها 7500 في القدس وحدها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس سلطة “الطبيعة والحدائق” بالقدس المحتلة “يوري نافيه”، أن المخاوف من تجدد الحرائق لم يتبدد بشكل كامل، وأضاف: “يمكن للرياح أن تتسبب في إشعال النيران في مناطق جديدة، لأن حالة وسرعة وجفاف الرياح مشابه اليوم لأيام الحرائق الماضية”.

وقال: “أشجار الصنوبر الواقفة حالياً في تلك المحميات المحترقة لن تصمد على البقاء، فسرعان ما ستموت قريباً”.

وعقدت الإسرائيلية اليوم الأحد اجتماعاً لها في مقر بلدية حيفا تضامناً مع المدينة التي شهدت أعتى موجة حرائق منذ سنوات، وتسببت بأضرار مادية كبيرة.

وسجّلت مصادر طبية إسرائيلية إصابة 180 شخصاً جراء الحرائق، كان معظمهم بحالة طفيفة.

وساهمت كل من والأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة في عمليات إخماد الحرائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"