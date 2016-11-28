بالصور..الداخلية تحبط محاولة راكب تهريب حشيش داخل لحوم مجمدة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة راكب تهريب كميات من مخدر الحشيش داخل لحوم، أثناء تواجده بمطار أسيوط.

كان الأمن قد ارتاب في راكب قبل سفره عبر مطار أسيوط حيث تم تفتيش حقائبه بواسطة الأجهزة الحديثة الموجودة بالمطار، وتبين أنه وضع حشيش بكميات من اللحوم داخل أكياس بلاستيك.

واعترف المتهم "السيد.أ" ، بحيازته للمواد المخدرة بقصد تهريبها للخارج، فأحاله اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء للنيابة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على المنافذ والموانىء وإحكام السيطرة الأمنية عليها.