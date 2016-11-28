ضبط عاطلين بحوزتهما 600 قرص مخدر بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الأقراض المخدرة بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام "مصلح ش ا" وشهرته خلف الصعيدى، عاطل وسبق اتهامه فى القضية رقم 24555 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2012 مخدرات و"محمد ش" عاطل، متهم القضية رقم 1321 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 – مخدرات، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بطريق بهتيم/بلقس بجوار الطريق الدائرى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2 سلاح نارى فرد خرطوش و600 قرص مخدر وسلاح أبيض خنجر و2 هاتف محمول، واعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.



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