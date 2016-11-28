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أحمد أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية النرويح التطورات في المنطقة

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أحمد أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية النرويح التطورات في المنطقة أحمد أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية النرويح التطورات في المنطقة

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

التقى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وزير خارجية النرويج “بورجه برنده” .

وذكر بيان صحفي صدر عن الجامعة، اليوم، بأن أبو الغيط استعرض مع وزير خارجية النرويج “بورجه برنده” مجمل التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مركزا على نحو خاص على القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا وليبيا.

أوضح البيان أن أمين عام الجامعة العربية أثني على الدور الذي تقوم به النرويج في دعم القضية الفلسطينية ، من النواحي الإنسانية والسياسية على حد سواء ، وكذا فيما يتعلق بالعمل على إعادة احياء مسار سياسي يفضي في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد أبو الغيط ، وفقا للبيان ، أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفا غير مسبوق في النشاط الاستيطاني من جانب الاحتلال الإسرائيلي بهدف القضاء على حل الدولتين ، وأن المجتمع الدولي عليه أن يدرك أن تكلفة ضياع فرصة الحل السياسي أكبر من أن تتحملها المنطقة والعالم.

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