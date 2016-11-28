«تشريعية النواب» ترفض تعديل عقوبات قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، مشروعى القانونين مقدمين من النائبين نادية هنرى وأحمد سعيد وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وأكد أعضاء اللجنة الأكتفاء بالنص القائم بالقانون الحالى مع المطالبة بإضافة فقرة إلى قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتم تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة المشار إليها في النص محل التعديل بمعرفة النيابة العامة.

كان التعديل ينص على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الأتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة».

أ ش أ